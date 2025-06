Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, Hitit Üniversitesi’nde yaşanan olumsuz durumları değerlendirerek, “Devlet üniversiteleri kimsenin çiftliği değildir” dedi.

Fatih Softa, yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Çorum’da 3 Milyon TL’lik üniversite yolsuzluğu iddiası kabul edilemez!” ifadesini kullandı.

Softa, kamu kaynaklarını şahsi menfaatlerine alet eden her kim olursa olsun adalet önünde hesap vermesi gerektiğini açıkladı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa’nın konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde: “ODA TV’de yer alan habere göre, Çorum Belediyesi’nin tespit ettiği problemli inşaat projelerine ilişkin yapılan performans analizlerinde büyük bir usulsüzlük ortaya çıkmıştır.

İddiaya göre, yapı denetim firmalarından birinin sahibi E.A. ile Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan bir öğretim görevlisi, kamu kaynaklarını kendi şahsi çıkarları için kullanmış ve 3 milyon TL’lik bir yolsuzluğa imza atmıştır.

Söz konusu öğretim görevlisinin, hem özel bir firmayla ortak hareket ederek hem de üniversitenin imkânlarını suistimal ederek, üniversiteye yatırılması gereken milyonlarca lirayı elden tahsil ettiği; sadece 150 bin TL’sini üniversiteye gösterdiği iddiaları, kamu vicdanını derinden yaralamaktadır.

Gelecek Partisi olarak altını çizerek belirtmek isteriz ki: Devlet üniversiteleri kimsenin çiftliği değildir. Kamu kaynaklarını şahsi menfaatlerine alet eden her kim olursa olsun adalet önünde hesap vermelidir. HİTÜ yönetimi derhal bu skandal hakkında kamuoyuna açıklama yapmalı, ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatmalıdır. Çorum’un adının bu tür şaibeli dosyalarla anılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu tür olaylar, şehrimizin ve üniversitemizin itibarını zedelemekte, gençlerimizin geleceğine gölge düşürmektedir. Çorum’da her çivinin destekçisi, her yolsuzluğun karşısında olmaya devam edeceğiz.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR