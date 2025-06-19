Eğitim Sen Çorum Şubesi, 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme süreci öncesinde, taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Eğitim Sen Olarak Toplu Sözleşme Taleplerimizde Israrcı, Birleşik Mücadelede Kararlıyız!” başlığıyla yapılan açıklamaya, KESK Çorum Şubeler Platformu bileşenleri, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel de destek verdi. Açıklamayı, Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma okudu.

Basın açıklamasında, kamu emekçileri adına yapılan önceki yedi toplu sözleşme döneminde emekçilerin temel taleplerinin sistemli biçimde görmezden gelindiği belirten Sırma, sözleşmelerin maaş zammına indirgenerek sosyal, demokratik ve özlük hakların ötelenmeye devam ettiğini bildirdi.

“YOKSULLUK SINIRINDA YAŞAM, EĞİTİM HİZMETİNİ ETKİLİYOR”

Eğitim ve bilim emekçilerinin OECD ülkeleri arasında en düşük gelir seviyesinde olduğuna dikkat çeken Sırma, bir milyonu aşkın öğretmen, akademisyen ve teknik personelin borç içinde yaşadığını belirterek, “Ek iş yaparak yaşam mücadelesi veren eğitim emekçileri, yalnızca kendileri için değil, nitelikli kamusal eğitim için de insanca yaşam talep etmektedir” dedi.

Artan enflasyon, gelir adaletsizliği ve güvencesizlik sorunlarına da değinen Sırma, yetkili sendikanın kamu emekçilerini temsil edemediğini, bu nedenle bütünlüklü bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Sırma, toplu sözleşme sürecinin yalnızca Ağustos ayıyla sınırlı olmadığını, grevli toplu sözleşme hakkı başta olmak üzere tüm talepler için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Yetkili sendikaya da seslenen Sırma, “O masada yetki sahibi olabilirsiniz ama meşruiyetin sahibi biziz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK