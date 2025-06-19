Erkan Yıldız, yaşanan skandalın baş sorumlusu olarak ise Çorum Belediyesi, Belediye Başkanı ve Hitit Üniversitesi’ni gösterdi.

Çorum Belediye başkanının konuyu yumuşatmaya ve gündemden düşürmeye çalıştığını belirten İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, “Diğer illerde benzer sorunlar var diyerek üzerini örtmeye çalışıyorlar, ancak biz kendi şehrimizden sorumluyuz” diye konuştu.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Yıldız, “Konuyu yılan hikayesine döndürmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır belediye başkanı. Yaptık ettik kurtulduk havasında açıklama yapan sayın belediye başkanı konuya açıklık getirmemek için elinden geleni yapmaya, çalışmaktadır” diye konuştu.

“Bizlere diğer illerde aynı sorun var diyerek konuyu yumuşatarak üzerini örtmeye çalışmaktadır” diyen Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize ne kardeşim diğer illerde. Biz kendi şehrimizden sorumluyuz. Son Meclis Toplantısı’ndaki açıklaması zaten Sayın belediye başkanının bir şeyleri gizlediğini açıkça ortaya koyuyor. kereden bir şey olmaz diyen zihniyet aynı cümleyi o yapılar içinde kullanmaktadır. Aklımıza binlerce çelişki getirmektedir. Bu yapıları kontrol etmek üzere Hitit Üniversitesi’nden yardım istiyorsunuz. Üniversite yetkilisinin kendi şirketi işin içerisine giriyor.

Editör: Haber Merkezi

Çorum Üniversitesi’ni ulusal basında böyle bir konuda anılması da Çorum'a yakışmamaktadır. Bunun da tek sebebi sensin sayın Aşkın. Bu rahatlık nereden nasıl geliyor. Bu işte büyük bir ayıp olduğu açıkça ortadadır Rektör çıkıyor gazetecilere tehdit savuruyor. Buyur beni de şikayet et savcılığa. İYİ Parti İl Başkanı da yazıyor diye. Çıkın açıklayın o zaman. Biz bu binalara sağlam raporu verdik diye. Bu binalar usulüne uygun yapılmadı ama biz yine de uygun dedik sağlam dedik diye açıklama yapınız.Çorum’un güzide üniversitesini böyle bir iddia ile zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Siz Çorum'da baki değilsiniz ama biz bu Çorum'un öz evlatlarıyız. O binalarda oturan yüzlerce vatandaşımızın halkını savunmaya devam edeceğiz. Çorum Tik Tok’tan yönetilmiyor. Şov yapmayı bırakın işinize bakın.”