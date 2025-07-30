Safranbolu Çavuşlar köyü mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba günü saat 14.42 çıkan yangın, Ovacık ve Merkez ilçelerinin köyleri ile mahallelerini de etkiledi.

Alevlerin sıçradığı Karabük merkeze bağlı Kamış köyü ve mahallelerindeki hasarın boyutları da ortaya çıktı.

Ekiplerin 6 gün süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alınan yangında köydeki 39 ev ile birçok samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi veya ağır hasar aldı.

Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, yangından etkilenen ailelere AFAD Başkanlığınca bölgeye getirilen konteynerler talepler doğrultusunda temin ediliyor. Köyde elektrik ve altyapı hizmetlerinin sağlanması için de çalışmalar sürüyor.

Köy sakinlerinden 48 yaşındaki İbrahim Özdem, AA muhabirine, yangında evinin yandığını anlatarak, "Biz de yanabilirdik. Çok şükür canımızı kurtardık. Devletimiz sağ olsun yardım etti. Anında yetişti. Daha doğrusu Türkiye'ye yetişti. Türkiye'nin her yerinden itfaiyeler geldi. Yangın çok büyüktü. Buna şükür. Daha kötü olabilirdi." diye konuştu.

AFAD'ın konteyner verdiğini belirten Özdem, "Yarın da yanan evimiz yıkılacak. Valilik yenisini yapılacak. Anahtar teslimi yapacak. Evim 2 katlı idi. Can kaybı yok çok şükür. Konteyner çok güzel." dedi.

Muhabir: AA AJANS