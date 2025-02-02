AK Parti Teşkilatı tarafından Ege Sorumlusu olarak atanan Ahmet Sami Ceylan'ın başkanlığında düzenlenen kongreler coşkulu bir şekilde geçiyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan İzmir'in 8. Olağan Kongresi de Ahmet Sami Ceylan'ın divan başkanlığında düzenlendi.

Divan Üyeliklerine İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, önceki dönem İzmir Milletvekili ve İl Başkanı Ali Aşlık, Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Salih Çetinkaya'nın seçildiği kongrede kürsüye ilk olarak AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı çıktı.

Konuşmasına, iki yıl önce kendisine tevdi edilen il başkanlığı görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek başlayan Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden kendisini bu göreve aday göstermesinden duyduğu gururu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle büyük bir coşkunun yaşandığını kongrede Erdoğan konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tek liste ile yapılan kongrede Bilal Saygılı başkanlığa tekrar seçildi.

Kongre sonunda Erdoğan, Ceylan'ın da aralarında bulunduğu divan heyeti ile fotoğraf çekindi.

Editör: HABER MERKEZİ