Yusuf Ziya Yılmaz’ın Çorum’da oy oranlarının düşüklüğünden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken halkın büyük resmi göremediğini ve küçük detaylara takıldığını belirttiğini söyleyen Yakup Taş, “Bu açıklamayı, siyasi nezakete uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz” dedi.

“Sayın Yılmaz’ın bahsettiği “büyük resim” kavramını sorgulamamız gerekiyor” diyen Yakup Taş, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu büyük resim, ne hikmetse yalnızca AK Parti’nin perspektifinde net bir biçimde şekillenmekte, diğer siyasi aktörler ve halk tarafından algılanamamaktadır. Bu noktada sormamız gereken soru şudur: Halkın göremediği bu büyük resim gerçekte neyi temsil ediyor? Eğer bu resim, halkın çıkarlarını ve refahını değil de yalnızca partizan bir bakış açısını yansıtıyorsa, halkın bu resmi görmemesi son derece doğaldır.

“ÇORUM’A VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”

Çorum halkının, yıllardır vaat edilen fakat bir türlü gerçekleşmeyen yatırımların farkında olduğu bir gerçektir. Halkımız, kuru hamaset ve kahramanlık hikayeleriyle manipüle edilmeye çalışılmaktan bıkmıştır. Artık, söylemden ziyade somut ve gerçekçi adımlar beklenmektedir. Halk, sadece sözde kalan vaatlerle değil, icraatlarla değerlendirilen bir yönetim anlayışı talep etmektedir.

Editör: Haber Merkezi

İşe alımlarda yapılan particilik uygulamaları, liyakat esasına dayalı yönetim anlayışını zedelemektedir. Bu tür uygulamalar, toplumun adalet ve eşitlik duygusunu yaralamakta, devletin tarafsızlığına olan güveni sarsmaktadır. Kendi siyasi paradigmaları dışındakilere yönelik ötekileştirici tutumlar, toplumun birlik ve beraberlik duygusunu zayıflatmakta, kutuplaşmayı derinleştirmektedir. İktidarın, farklı siyasi görüşlere sahip olanları marjinalleştirme çabası, toplumsal huzuru tehdit eden bir yaklaşımdır. Bu bağlamda, Çorum halkının, büyük resmi göremediği iddiasını yeniden değerlendirmek gerekir. Halk, aslında çok iyi bir biçimde görmektedir ve bu nedenle kuru hamasetle, boş vaatlerle yönlendirilemeyecek kadar bilinçli ve kararlıdır.Yeniden Refah Partisi olarak halka hizmet hakka hizmettir diyor tüm belediyelerimizde parti ve sınıf ayrımı gözetmeksizin halkın mutluluğu ve refahı için çalışıyoruz. Siyasi rakiplerimize de bu hususu tavsiye ediyoruz. Çünkü halkımız gerçekçi politikalar, şeffaf yönetim ve somut projelerin muhatabı olmak istiyor”