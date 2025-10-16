Çorum’un, Mecitözü ilçesi sınırları içinde ve Samsun yolu üzerinde belirlenen 2. Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın imzasından çıktı ve kuruluşu kesinleşti.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi daha önce 4 kez genişletilmiş, yani 5 OSB büyüklüğüne ulaşmış, ayrıca, Sungurlu’dan sonra İskilip ve Osmancık ilçelerinde de OSB’ler kurulmuş bulunuyor. Çorum Merkez’deki mevcut OSB tek isim altında olduğundan, Mecitözü’nde belirlenen alan 2. OSB olarak anılıyor.

Sanayi Bakanı Kacır, konuya ilişkin paylaşımında, “Son 23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB’lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik Organize Sanayi Bölgelerini yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdik.” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av.Yusuf Ahlatcı, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş müjdesini verirken, “Şehrimize ve sanayicilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi Bakanı Kacır ve OSB Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’a destekleri için teşekkür eden Milletvekili Ahlatcı, “Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan bir Çorum için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu adım, şehrimizin sanayi kapasitesini artıracak ve yeni iş fırsatları yaratacak” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av.Oğuzhan Kaya ise, yaptığı açıklamada, Çorum’un sanayi ve istihdam alanında yeni bir döneme gireceğini belirterek, “Sanayisiyle, üretim gücüyle ve ihracatıyla büyüyen Çorum’umuz, ikinci organize sanayi bölgesiyle üretim üssü olmaya devam ediyor. Yeni OSB ile birlikte yatırım alanlarımız genişleyecek, istihdam kapasitemiz artacak, lojistik avantajlarımız güçlenecek.” ifadesini kullandı.