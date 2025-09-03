AK Parti Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında milletvekili ve MYK üyelerinden oluşan heyet, Çorum’a gelerek kapsamlı bir program gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer başkanlığındaki heyet, Turgut Özal Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla toplantı düzenleyerek partililerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, AK Parti’nin son 24 yılda Türkiye’yi sağlık, eğitim, şehircilik, ulaştırma, enerji, savunma ve diplomasi alanlarında ileriye taşıdığını söyledi.

Konuşmasında Çorum’a yapılan yatırımları ayrıntılarıyla anlatan Tuncer, “Ulaştırma alanında 45 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Çorum’da bölünmüş yol toplamını 59 kilometreden 372 kilometreye çıkardık. Osmancık-Kırkdilim geçişinde tamamlanan tüneller ve Çorum-İskilip Devlet Yolu’ndaki projeler, şehrimizin ulaşımını kolaylaştıracak. Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi’nin inşasına da başladık” ifadelerini kullandı.



Sağlık alanında şehrin modern altyapıya kavuştuğunu belirten Tuncer, “Çorum’a 500 milyon TL yatırımla 825 yataklı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kazandırdık. Ayrıca 170 yatak kapasiteli hastane ve diğer sağlık yatırımlarıyla sağlık hizmetlerini erişilebilir ve modern hale getirdik” dedi.

Tarımsal üretim ve orman alanlarındaki yatırımların da altını çizen Tuncer, “Çorum’un Alaca Koçhisar Barajı, İncesu Göleti Sulaması ve Oğuzlar Barajı ile vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Tarım ve orman alanında toplam değeri 29 milyar TL’yi aşan yatırımlar gerçekleştirdik, çiftçilerimize 503 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yaptık” diye konuştu.

Eğitim ve gençlik yatırımlarını da anlatan Tuncer, “Hitit Üniversitesi’nin kurulmasıyla Çorum’un üniversite şehri olmasının yolunu açtık. Gençlerimize yönelik yurtlar, spor tesisleri, teknoloji merkezleri ve TEKNOFEST etkinlikleriyle Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz. Çorum’da 6.800 yatak kapasiteli 8 yüksek öğrenim yurdu yapıldı ve gençlerimiz için modern spor alanları kazandırıldı” dedi.

Tuncer, şehircilik ve sosyal projeler konusunda da bilgi vererek, “Çorum’da toplu konut, kentsel dönüşüm ve sosyal donatı yatırımlarıyla modern, güvenli ve afetlere dirençli şehirler inşa ediyoruz. Tarihi kent meydanlarımız ve kültürel miras değerlerimiz restorasyonlarla geçmişle buluşturuluyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne de değinen Tuncer, “Tahıl Koridoru anlaşmasından, Suriye ve İsrail’deki diplomasi çalışmalarına kadar, Türkiye artık bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi bir ülke konumundadır. Savunma sanayimizde bağımlılığı %80’lerden %20’lere düşürdük; İHA, SİHA ve yerli gemilerimizle güvenliğimizi sağlıyoruz” dedi.

Konuşmasını Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkılması çağrısıyla tamamlayan Tuncer, “Son 24 yılda Çorum’a toplam değeri 120 milyar liraya ulaşan büyük yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarda en önemli pay, ulaştırma, tarım ve sulama ile çevre ve şehircilik alanlarına ayrılmıştır. Elbette bundan sonra da hız kesmeden bu yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Çünkü Çorum Anadolu’nun kalbi ve kadim şehirlerinden biridir. Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’ya ev sahipliği yapmıştır. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan değerleriyle tarih ve turizmin kesişme noktasıdır. Tarımı ve sanayisiyle güçlü, insanıyla vefakâr bir şehrimizdir” dedi.