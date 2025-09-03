Mevlid Kandilinin; tüm İslam Âlemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Aşgın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Aşgın mesajında şu sözlere yer verdi; “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandilini, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız.

Yaşamı boyunca Peygamber Efendimiz (S.A.V) adaletiyle, hoşgörüsüyle, merhametiyle ve güzel ahlakı ile tüm insanlığa örnek olmuştur. Bu gece; Peygamberimizin hayatını, mesajlarını yeniden hatırlayacağımız, düşüneceğimiz ve insanlığa getirdiği bütün değerleri anlayıp, hayatımızı O'nun güzel ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz bir manevi yenilenme fırsatıdır.

Bu vesileyle Mevlid Kandili olarak idrak ettiğimiz bu mübarek günde Peygamber Efendimizin (S.A.V) sözleriyle, davranışlarıyla bizlere vermiş olduğu mesajları anlamalı ve hayatımızda tatbik etmeliyiz.

Mevlid Kandilinin, vatanımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın her yerinde zulüm gören bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum.”

