Okumuş, 2025 Ağustos İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme sürecinin sorunlarla devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Norm güncellemeler tam olarak yapılmadan devam eden süreç, ilerleyen dönemde öğretmenlerin tekrar norm fazlasına çıkmasına neden olacak. En önemli problem ise yıllarca il dışında ve ilçelerde görev yaptıktan sonra eş durumu ile merkeze gelen öğretmenlerin yeniden ilçelere gönderilecek olmasıdır.”

Resen atamaların aile bütünlüğünü zedeleyeceğini vurgulayan Okumuş, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın resen atama hususunu yeniden ele alması gerekmektedir. Aksi halde yaşanacak olumsuzluklar birçok mağduriyet doğuracaktır. Aile yılında aileleri birbirinden ayıracak olan resen atamaları kabul etmiyoruz. Yaşanması muhtemel mağduriyetler için üyelerimizin yasal haklarının takipçisi olacağız” diye konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK