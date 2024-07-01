Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonuna hazırlanan Çorum FK’da transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı-siyahlı takımın, 27 yaşındaki golcü futbolcu Ahmethan Köse ile anlaştığı ve oyuncunun Çorum’da olduğu öğrenildi.

1997 Kahramanmaraş doğumlu olan Ahmethan Köse, Adanaspor ve Fenerbahçe’nin altyapılarında oynarken, 2017’de Fenerbahçe’de profesyonel oldu.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Boluspor, Kırklarelispor, Adanaspor, Samsunspor, Esenler Erokspor ve en son geçen sezon Tuzlaspor’da oynayan Ahmethan Köse, toplamda 159 maçta 8244 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 38 gol atan deneyimli golcünün 12 asisti bulunuyor.

1,82 metre boyundaki golcü futbolcu geçen sezon 1.Lig’de Tuzlaspor formasıyla 17 resmi maça çıktı ve 485 dakika süre aldı. Bu maçlarda 1 gol atan Ahmethan, 1 de gol pası verdi.