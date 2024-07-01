Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde yer alan Çorum FK, önceki gün başladığı 2024-2025 Sezonunun saha çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürürken, teknik direktör Serkan Özbalta, geçen sezon yaptıkları güzel işlerin üzerine koyarak yeni sezonda da başarılı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Serkan Özbalta, “Geçen sene ciddi manada destek veren, bizi sadece iyi günde değil de, kötü günde de gelebileceğimiz noktayı öngörüp koşulsuz destekleyen taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Geçen sene yaptıklarımızın üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Yeni sezona bu bilinçle hazırlanacağız.

Geçen sezonki performansın üzerinde performans sergileyerek, başarıyı kalıcı hale getirmek istiyoruz. Futbolda artık dün bitmiştir, bugünü yaşamalıyız. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz ama dün yaptıklarımızın üstüne koymak durumundayız. Taraftarlarımız tabii ki sabırla beklemeyi bilen bir taraftar ama bir taraftan da bu yaptığımız başarıyla alakalı yetinmeme üzerine bir plan ve program içinde çalışacağız. Biz peşin peşin hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Herkesle her sahada oynayabilecek mentalitemiz var” şeklinde konuştu.

Çorum FK’nın 1.Lig’deki ilk sezonunda play-off yarı finale oynadığını ve bu doğrultuda yeni sezonda da başarılı olmayı hedeflediklerini kaydeden Serkan Özbalta, “Geçen sezon güzel işlere imza attık. Play-off yarı finaline yükseldik. Çok güzel bir yarı final oynandı. Aslında yenilmeden elendiğimiz bir yarı final oldu. Bazı talihsizlik yaşadık ama o anlamda da kendi gelişimimizi sağlayabilme açısından da orayı da unutmak zorundayız. Futbol hatalarla güzel. Yaptığınız çok güzel hareketlerle bu iş sizi daha karakter sahibi hale getirebiliyor. Biz de bunları üzerine koyarak inşallah yeni sezonda da istediğimiz oyunu sahada sergilemeye çalışacağız. Ama mücadele gücü olarak, ama coşku olarak, ama sahadaki disiplin, organizasyon olarak inşallah bu sene başarılı oluruz” şeklinde konuştu.