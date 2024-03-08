Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Tokat'ta devam ediyor. Tokat, Bartın ve Samsun temsilcileri ile birlikte A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Tokat'ı 3-1, ikinci maçında Bartın'ı 3-0, üçüncü maçında da Samsun temsilcisini 3-0 mağlup etti.

FİNAL MAÇI BUGÜN

3 maçta 9 puan toplayarak A grubunu lider tamamlayan Çorum temsilcisi bugün saat 10.00'da Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda B grubunu ikinci sırada tamlayan Ankara TED Koleji veya Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu bu maçı kazanması halinde Türkiye finallerine adını yazdıracak.

Editör: RIFAT KARA