Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Badminton İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda 3 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde Beren Korucu, Aysu Tuana Zor, Selen Çınar ve Nidanur Erik oyuncu grubu ile mücadele eden Cumhuriyet Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, H.Pınar Şahin, Havvanur Tunç, Sudenur Taşçı, Emine Ecrin Kan ve Ş.Hümeyra Ateş'li kadrosu ile Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Beyza Sıla İpek, Ferda Nur Bulus, Yüsra Sultan İpek, Elif Yıldırım ve Satı Kader Kürter oyuncu grubu ile mücadele eden Uğurludağ Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.

Editör: RIFAT KARA