Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık Pazar günü, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Adem Mazlum ve Ayberk Yalçınkaya yapacak. Kastamonu bölgesinden Bekir Özcan da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ahmet Ecevit, kariyerinde Bornova’nın ilk, Bursaspor’un ise ikinci kez maçını yönetecek. Bursaspor, 2022-2023 sezonunda, Ahmet Ecevit’in yönettiği maçta deplasmanda Somaspor’a 3-1 yenildi.