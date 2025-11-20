Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nce Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında AHL Park AVM’de çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

AHL Park içinde kurulan stantta, ilimizde doğal olarak yetişen ağaç türlerine ait fidanlar tanıtılırken, doğa bilinci kazandırmayı amaçlayan uygulamalı çalışmalar da yapıldı.

Etkinlikte çocuklar, ağaç kütüklerinin kesitlerindeki halkaları inceleyerek yaş hesaplamayı öğrendi. Ayrıca önceden hazırlanan kum havuzunda fidan dikimi yapıldı. Program kapsamında orman, ağaç ve doğa temalı resim çizimi ve boyama etkinlikleri de yoğun ilgi gördü.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, çocukların doğayla temasının çevre bilincinin oluşmasında önemli rol oynadığını belirtti.

