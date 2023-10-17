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Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi’nin ortak düzenlediği Cumhuriyetin 100.yılında “Alaca’nın 100 yılı Resim ve Fotoğraf Sergisi”; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti İlce Başkanı Ragıp Ağaçdan, İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Kaya, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, İlçe Müftüsü Necdet Kahveci ile davetlilerin katılımı ile önceki gün AHL Park AVM’de açıldı. Sergiyi ayrıca köy okulları ile Kur’an kurslarında okuyan 150 öğrenci de ilgiyle izledi.



UYSAL’DAN DA

RESİM SERGİSİ

Ressam Serpil Uysal’ın “INS Diaspora Anısına” isimli sergisi de aynı etkinlikte görücüye çıktı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından da desteklenen ve aynı üniversitede Sanat ve Tasarım Programı öğrencisi olan Serpil Uysal “Kültürel Doğanın Bozulması ve Diaspora” isimli sergisinde önemli tarihi olayları tuvale yansıttı. Uysal iki sergiyi gezen davetlilere yakın tarihten itibaren ve halen kanayan yara olarak olan Ortadoğu’dan Kafkaslar’a, Bosna Hersek’ten KKTC’ye kadar çeşitli tarihi olayları tuvallerine yansıttığı resimleri hakkında davetlilere bilgi verdi. Uysal yaptığı konuşmada 15 parçadan oluşan eserlerinde savaş, sürgün, göç, soykırıma uğrayan halklar ile kültürel değerleri işlediğini vurguladı.