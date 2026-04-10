Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından dün yapılan ihalelerde en yüksek rakamı vererek, Yozgat ilindeki 3 ayrı altın, gümüş ve bakır madeni sahasının ruhsatlarını da aldı.

Ahlatcı, 646,23 hektar alana sahip maden ruhsatına 163 milyon, 1997,48 hektar alana sahip maden ruhsatına 10 milyon, 1995,76 hektar alana sahip maden ruhsatına ise 15 milyon lira olmak üzere toplam 188 milyon lira teklif ederek her üç ihaleyi de kazandı.

Böylelikle Ahlatcı Holding bünyesindeki maden ruhsatlarının sayısı 17’ye yükseldi.