Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) ve 2021 yılında Ahlatcı Holding bünyesine katılan Enerya Enerji (ENERY), bağlı ortaklıkların yatırım planlaması hakkında açıklamada bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (kap) üzerinden şirket tarafından doğrudan bağlı ortaklıkları olan doğalgaz dağıtım şirketlerine yönelik olarak lisans ve şebeke genişlemesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2025 yılı için 3 milyar TL tutarında yatırım yapılması planlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, söz konusu yatırımların da devreye girmesi ile birlikte 2025 yılı sonu itibarıyla şirketin kümülatif abone sayısında yaklaşık yüzde 10 ve net satış hasılatında yüzde 30 artış kaydedileceği öngörülüyor.

Editör: HABER MERKEZİ