Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile samimi bir ortamda bir araya gelen Milletvekili Kaya, inşa süreci başlayan demiryolu hattı projesi başta olmak üzere Çorum’un diğer ulaşım sorunlarını aktardı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda ise; “AK Parti Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya ile bir araya gelerek şehrimizin kalkınması, yatırımları ve geleceğine dair kıymetli istişarelerde bulunduk. Çorum’un gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi