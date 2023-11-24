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Öğretmenlerin sevginin ve fedakârlığın timsali olduklarını söyleyerek “Bugün, öğretmenler gününde, sizin kıymetinizi anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor” diye konuşan Milletvekili Ahlatcı hayatımızdaki en değerli rehberin öğretmenler olduğunu da vurguladı.

Milletvekili Ahlatcı yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “İçimizde yeşeren umutlarınız, hayatımızın her anında bizimle olacak. Sizinle öğrendiğimiz her şey, ömür boyu kalbimizde yer edinecek. Bu yıl 100 yaşında olan Cumhuriyetimizin bu günlere ulaşmasında sizlerin emeği, alın teri, göz nuru var. Öğretmenlerimize güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, yavrularımızın yollarını ve yarınlarını aydınlatan birer meşale olmaya; onlara iyiyi, doğruyu, güzeli; başarıyı ve başarma duygusunu aşılamaya devam edeceksiniz.

İnanıyorum ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten ilhamla, 'Yeni nesiller sizlerin eseri olacak' bilinciyle, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştirmeyi sürdüreceksiniz. Ve inanıyorum ki, birer kaşıkçı elması hassasiyetiyle işlemekte olduğunuz çocuklarımızla beraber, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının, Türkiye Yüzyılı’nın mimarları sizler olacaksınız. Elbette, bizler de öğretmenlerimizin yanındayız ve hep yanında olacağız. Devlet millet el ele vererek çalışacağız. Hiç durmadan, yorulmadan ülkemizin ikinci yüzyılını milletçe hep beraber inşa edeceğiz.

Bu duygu ve inançla, ülkemizin bütün şehirlerine, en ücra köşelerine, en uzak köylerine, bilgi, azim ve sevgi taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bu vesileyle, başta Aybüke öğretmenimiz olmak üzere şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimize, sağlık, başarı, mutluluk dileklerimi iletiyorum. Sizlere minnettarız. İyi ki varsınız. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun”