Gerçekleştirilen buluşmada; Beyözü, Tanrıvermiş, Bayındır, Körücek, Çitli, Emirbağ, Söğütönü, Doğla, Ağcakoyun, Sarınasan, Elmapınar, Söğütyolu ve Gökçebel köylerinin muhtarlarıyla, köylerin öncelikleri ve ihtiyaçları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Bölge halkının beklentilerini dinleyen Milletvekili Ahlatcı, “Mecitözü’nün her köyünü önemsiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talebin takipçisi olmaya, yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Birlik ve dayanışma vurgusu yapan Ahlatcı, “Birlikte hareket ettikçe Mecitözü’müz daha da güçlenecek. Biz milletimizin hizmetkârıyız; sahadan gelen her sese kulak veriyor, beklentileri karşılamak için samimiyetle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR