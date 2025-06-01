Çorum’daki Onkoloji Hastanesi'ndeki hekim yetersizliği nedeniyle aylardır kontrol randevusu alamayan bir vatandaşın mektubunu kürsüde okuyan Milletvekili Tahtasız, bölgedeki sağlık hizmeti krizine acil çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Çorum Onkoloji Hastanesi’nde uzun süredir yaşanan hekim yetersizliğini Genel Kurulda gündeme getirdi. Mehmet Tahtasız, kürsüde yaptığı konuşmada, bir Çorumlu vatandaşın kendisine gönderdiği mektubu okuyarak bölgedeki sağlık hizmeti sorununa dikkat çekti.

Tahtasız’ın aktardığına göre, vatandaş, Çorum Onkoloji Hastanesi’nde yalnızca bir doktorun görev yapması nedeniyle üç aydır kontrol randevusu alamadığını belirtti. Milletvekili Tahtasız, bu durumun sadece bireysel bir sıkıntı olmadığını, Çorum genelinde giderek büyüyen bir sağlık hizmeti krizi haline geldiğini vurguladı.

Mehmet Tahtasız konuşmasında, daha önce de kamuoyuyla paylaştığı üzere, 530 bini aşkın nüfusa sahip ilimizde yalnızca bir onkoloji uzmanının görev yaptığını söyledi. Bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirten Mehmet Tahtasız, “Randevu alamayan hastalar Samsun, Ankara gibi illere yöneliyor. Bu da hem zaman hem maddi açıdan büyük külfet oluşturuyor” dedi.

Milletvekili Tahtasız, kanser hastalarının zaten zorlu bir tedavi süreciyle mücadele ettiğini, buna bir de randevu ve ulaşım sıkıntısının eklenmesinin büyük bir adaletsizlik olduğunu söyledi.

Mehmet Tahtasız, Çorum ve ilçelerinde benzer şekilde uzman hekim eksikliği yaşandığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu: “Çorum ve tüm ilçelere yeterli sayıda uzman doktor atayın, vatandaş mağdur olmasın.” dedi.

Editör: Haber Merkezi