Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Vekili Dr. Ömer Urhal, Çorum’a gerçekleştirdiği program kapsamında İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, güvenlik ve özellikle uyuşturucuyla mücadele konularında yapılan çalışmalar ele alındı. Dr. Urhal, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın yürüttüğü stratejiler ve ülke genelindeki uygulamalar hakkında Vali Çalgan’a bilgi verdi.

Ziyarette toplumun huzurunu tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kurumsal koordinasyonun ve yerel iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, halkın güvenliği için fedakârca görev yapan emniyet teşkilatına teşekkür etti. Özellikle gençlerin korunmasına yönelik önleyici çalışmaların artırılarak devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Çorum'da uyuşturucu ile mücadelede yürütülen operasyonlar, eğitim faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları ile ilgili de genel değerlendirmelerin yapıldığı görüşme, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi