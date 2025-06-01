Çorum iş dünyasını temsilen önemli bir heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 81. Genel Kurulu’na katılım sağladı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TOBB Delege Üyeleri Turgut İlgü ve Ünal Kakaç ile birlikte, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Ticaret Borsası TOBB Delege Üyesi Ali Rıza Ünal genel kurulda Çorum’u temsil etti.

TOBB’un Ankara’daki merkezinde gerçekleşen genel kurul ülkenin dört bir yanından gelen oda ve borsa başkanları, delege ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Genel kurulda, ülke ekonomisinin durumu, ticaretin gelişimi, reel sektörün beklentileri ve TOBB’un önümüzdeki dönem çalışmaları ele alındı.

Genel kurul sürecinde yapılan görüşmelerde, bölgesel kalkınma, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ihracat potansiyelinin artırılması ve oda-borsa iş birliklerinin geliştirilmesi gibi konular da gündeme geldi. Çorum heyeti, şehrin ticaret ve sanayi alanındaki sorunlarını ve çözüm önerilerini TOBB yönetimine iletme fırsatı buldu.

Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, genel kurulun ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “TOBB Genel Kurulu, hem mevcut ekonomik tabloyu değerlendirme hem de geleceğe yönelik stratejiler geliştirme açısından önemli bir platform. Çorum’un sanayi ve ticaret potansiyelini daha iyi noktalara taşımak adına buradaki temaslarımızı verimli şekilde gerçekleştirdik.”

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ise, genel kurulun sektörel temsil açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmeleri ve üreticilerin beklentilerini TOBB nezdinde dile getirdik. Çorum’un tarım ticaretindeki güçlü konumunu daha ileriye taşımak için bu tür platformlarda yer almaya devam edeceğiz.”

TOBB 81. Genel Kurulu’nda ayrıca birlik başkanı ve organlarının faaliyet raporları sunuldu, geçmiş dönem çalışmaları değerlendirildi. Ekonomiye yön veren birçok önemli ismin de konuştuğu genel kurulda, iş dünyasının talepleri ve önerileri geniş kapsamlı biçimde ele alındı.

Editör: Haber Merkezi