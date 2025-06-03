Ziyarette, elde edilen bu önemli başarı dolayısıyla İl Müdürü Ömer Tök nezdinde tüm kuruma teşekkür eden Milletvekili Ahlatcı, “Bu başarıda emeği geçen tüm personelimizi gönülden kutluyorum. Böylesine önemli bir alanda gösterilen özverili çalışmalar, Çorum’un kurumsal kapasitesini ve kamu hizmet kalitesini bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı ayrıca, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tüm SGK çalışanlarının haftasını tebrik ederek, vatandaşlara sundukları kaliteli ve etkin hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Editör: Haber Merkezi