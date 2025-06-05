Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakanlık bünyesindeki Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından, Türkiye Alevi Toplumu’nun önde gelen kanaat önderlerinden, “Dede Garkın Ocağı Dedesi”, hemşehrimiz Hüseyin Dedekargınoğlu’na vefa etkinliği düzenlendi.

14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 15.00’de Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda başlayacak etkinliğin programında, Şah-ı Merdan selamlaması, deyiş dinletisi, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Seval Eroğlu, Sercan Direk, Nahide Saygün Akkal konserleri yer alıyor. Programın konuşmacısı ise Prof. Dr. Ahmet Taşgın.