Özel İdare’de TIR şoförü olarak çalışan ve Osmancık’ın sevilen simalarından Kemal Bilginer’in 2 gün önce rahatsızlanarak beyin kanaması geçirdiği ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kemal Bilginer’in geçirdiği rahatsızlık sonucu durumu dün sabah saatlerinde kötüleşti. Doktorların müdahale ettiği Bilginer yapılan tüm çalışmalara rağmen kurtarılamadı. Bilginer’in genç yaşta vefatı sevenlerini ve kurum çalışanlarını üzdü.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi