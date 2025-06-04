Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, projeye ilişkin önemli bilgiler verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yaptıkları ziyaretten söz eden Başkan Aşgın, “Valimiz Ali Çalgan, Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanımız Yakup Alar ile birlikte Sayın Bakanımızı ziyaret ettik. Görüşmemizde projelerimizi anlattık. Sayın Bakanımız, Atık Su Arıtma ve Ana Kolektör Hattı’nın ihale sürecinin başlatılması talimatını verdi.” dedi.

İLLER BANKASI HEYETİ GELDİ

İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir, İller Bankası Ankara Bölge Müdürü Şenol Pergel ve beraberindeki heyetin ilimize gelerek sahada incelemelerde bulunduğunu da açıklayan Başkan Aşgın, “Bu yatırımın şehrimize kazandırılması sürecinde bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

YENİ SİSTEM: YÜKSEK KAPASİTELİ, ÇEVRECİ VE SON TEKNOLOJİ

Ankara Yolu 7. kilometrede yer alan ve 2001 yılında faaliyete geçen mevcut atık su arıtma tesisi günlük ortalama 60.000 metreküp suyu arıtıyor. Tesisin kapasitesi yetersiz kalırken, azot ve fosfor giderimi gibi ileri biyolojik arıtma özelliklerini de barındırmıyor. Ayrıca şehir merkezinden tesise atık su taşıyan ana kolektör hattı da ekonomik ömrünü tamamladı. Yeni projede bu taşıyıcı hat yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda olacak ve 1600Q çapında inşa edilecek.

Proje kapsamında mevcut sistemin yerine azot ve fosfor giderimi yapabilen, çevre dostu, ileri teknolojiyle donatılmış ve daha yüksek kapasiteli bir arıtma sistemi kurulacak. 25 milyon euroluk yatırımın proje hazırlıkları tamamlandıktan sonra ihale süreci başlatılacak.