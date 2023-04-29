Öğrencilerle birlikte akşam yemeği yiyen Yusuf Ahlatcı, yurtta kalan üniversiteli kız öğrenciler ile sohbet etti. Ülkede gençlerin sadece eğitimde, güvenlikte, siyasette, ticarette değil artık hayatın her alanında varlıklarıyla ülkenin yolunu aydınlattığını belirten Av. Yusuf Ahlatcı, vatan savunmasında olduğu kadar ülkenin kalkınmasında, ilerlemesinde daha özgür ve demokratik seviyelere ulaşmasında gençlerin en ön safta yer aldığını söyledi.

“GENÇLER BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN MİMARLARI”

Öğrencilere derslerinde ve yaşamlarında başarılar dileyen AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, gençleri sadece istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak gördüklerini kaydetti.



“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Spordan sanata, bilimden siyasete kadar gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirteren Ahlatcı, 20 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

“MÜCADELEMİZİ GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN YAPIYORUZ”

Mücadelelerinin gençler için olduğunu ve onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için her alanda gayret gösterdiklerini dile getiren Yusuf Ahlatcı, “Sizler memleketin geleceği için çok önemlisiniz. Türkiye'nin bayrağını elimizden alıp bir sonraki nesle taşıyacak atletler sizlersiniz. Ay yıldızlı bayrağı daha da yukarıya çıkaracak sizlersiniz. Eğer o bayrak düşerse Türkiye düşer” dedi.

“ÇOK GÜZEL İŞLERE

İMZA ATACAKSINIZ”

Gelecek Türkiye’nin mimarı olan gençler ile Türkiye’nin Yüzyılı ‘nı konuştuklarını ifade eden Yusuf Ahlatcı, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Genç kardeşlerimizin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum” diye konuştu.

Kız öğrencilere 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin öneminden de bahseden Ahlatcı, terör örgütleri ile işbirliği yapanlara ve kapalı kapılar ardında görüşenlere gençlerin oy vermeyeceğini kaydetti.

“BEYANNAMEMİZDE

MÜJDELERİMİZ VAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki öğrencilere müjdeler verdiğini hatırlatan Ahlatcı, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacaktır. Cumhurbaşkanımız ayrıca aylık 10 gb internet sözü de vermiştir” şeklinde konuştu.

TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Öğrencilerin sorunları ve taleplerini de dinleyen Ahlatcı, sorunların çözüm noktasında takipçisi olacaklarını söyledi. Öğrenci yurdunun ziyaretinde Ahlatcı’ya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

(Haber Merkezi)