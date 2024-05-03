Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum merkez ve ilçelerdeki hastanelere çeşitli branşlarda 28 doktorun atandığını açıklayan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Sağlık ordumuzu güçlendirerek Çorum’u bölgenin parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ahlatcı, yaptığı açıklamada, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 8, Çorum Sağlık İl Müdürlüğü’ne 2, Toplum Sağlığı Merkezine de 2 doktor atandığını kaydetti.

BRANŞLAR BELLİ OLDU

Ahlatcı, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni atanan doktorların iç hastalıkları, yoğun bakım, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, deri ve zührevi hastalıklar, acil tıp, beyin ve sinir cerrahi branşlarında hizmet vereceğini ifade etti.

İLÇELERE TAKVİYE

Çorum merkezin yanısıra ilçe devlet hastanelerine de ihtiyaç duyulan alanlarda doktor ataması yapıldığını vurgulayan Ahlatcı, Boğazkale’ye 1, Dodurga’ya 1, Ortaköy’e 1, Osmancık’a 3, Sungurlu’ya 3, Uğurludağ’a 2, Alaca’ya 3, İskilip’e 1 ve Mecitözü’ne 1 doktor ataması yapıldığını dile getirdi.

“ÇORUM GÜÇLENİYOR”

Ahlatcı, “Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize ve ilçelerimize atanan 28 doktor Çorum’umuza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Sağlık ordumuzu güçlendirip bölgenin parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.