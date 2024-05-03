Çalışanlarının sağlığının ve güvenliğinin her işverenin temel sorumluluğu olduğunu dile getiren Eczacı Odası Başkanı Afacan, 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarında çalışmasının önemini vurguladı.

Güvenli çalışma ortamları oluşturmak ve iş kazalarını önlemek için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini ve bu konuda işverenlerle birlikte çalışanlara ve ilgili tüm kurumlara da önemli görevler düştüğünü anlatan Afacan mesajında şu görüşlere yer verdi: “Eczacılar olarak biz de, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir rol oynamaktayız. İşyerlerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları veriyoruz. Ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili gerekli tıbbi desteği sağlıyoruz.

Bu vesileyle, tüm işverenleri işyerlerinde güvenli çalışma ortamları oluşturmaya ve iş kazalarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyorum. Ayrıca, tüm çalışanlarımızı da iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaya ve iş kazalarını önlemek için gerekli özeni göstermeye davet ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ