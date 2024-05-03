AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasının 8 Mayıs 2024 tarihinde yapılacağını bu kapsamda Çorum ve İlçelerine 21 Uzman Doktor ve 7 Pratisyen Doktor olmak üzere toplam 28 doktorun atanacağını söyledi.

“Sağlık sektöründe Çorum’un gücüne güç katmaya devam edeceğiz” diyen Çorum Milletvekili Kaya bu kapsamda Boğazkale, Dodurga, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ Şehit Sami Saygı Devlet Hastanesi ile Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1’er pratisyen hekim olmak üzere 7 pratisyen doktorun atanacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı atama kapsamında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı, 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 1 Yoğun Bakım Uzmanı ve 1 İç Hastalıkları Uzmanı olmak üzere 7 uzman hekim atanacağını da belirten Milletvekili Kaya, ayrıca Osmancık Devlet Hastanesi’ne 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 Radyoloji Uzmanı, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne 1 Aile Hekimi, 1 Anastezi Uzmanı, Uğurludağ Şehit Sami Saygı Devlet Hastanesi’ne 1 Aile Hekimi, Alaca Devlet Hastanasi’ne 1 Anastezi Uzmanı, 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, İskilip Devlet Hastanesi’ne 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, Mecitözü Devlet Hastanesi’ne 1 İç Hastalıkları Uzmanı, Çorum Toplum Sağlığı Merkezi’ne 2 Aile Hekimi ve Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’ne de 2 Halk Sağlığı Uzmanı olmak üzere toplam 21 uzman doktorun daha atamasının gerçekleştirileceğini dile getirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: “Sağlık sektöründe Çorum bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek ve hiç bir hastanemizde eksik doktor kalmayacaktır. Atamaların gerçekleşmesinde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve her zaman Çorum’a desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ