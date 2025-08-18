Hitit Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi olarak görev yapan Tez-Koop-İş Sendikası’na bağlı üyeler eylem yaptı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, eylem yapanları yalnız bırakmadı.

Tez-Koop-İş Sendikası’na bağlı üyeler Hitit Üniversitesi rektörlüğü önünde taleplerini sıraladı. Dağ gibi taleplerin fare doğurduğuna dikkati çeken Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın basın açıklamasında şunları söyledi:

“Kamu çerçeve protokolünde aylarca 600 bin kamu işçisini oyalayan TÜHİS ve konfederasyonların kurgulamış oldukları orta oyun çok güzel oynanmış, sonuç itibariyle dağ gibi talepler fare bile doğuramamıştır.

“İŞÇİLERE DÜŞEN GÜNLÜK YEVMİYE RAKAMI SADECE 5 TL’DİR”

Hitit Üniversitemizde 01.04.2024 yürürlük oyunu ile iki yıl boyunca sözleşmeyi geriden takip ettiğimiz kamu çerçeve protokolünde güncel hali ile 01.01.2025 tarihi itibariyle 1457 olan günlük yevmiyenin Hitit Üniversitemizde geldiği rakam 1395₺’dir. Sekiz ay sonra Kamu Çerçeve Protokolünün imzalanması ile birlikte günlük yevmiye rakamı 1400₺ olmuştur. Yani Hükümet ve konfederasyonların sekiz aylık pazarlığından Hitit Üniversitesi işçilerine düşen günlük yevmiye rakamı sadece 5₺‘dir.”

Sayın, 13 Ağustos 2025 tarihinde TÜHİS’de yapılan ilk oturumda taleplerini gündeme getirdiklerini ancak taleplerine kulak tıkandığını ve bunun bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

“SADAKA İSTEMİYORUZ”

TÜHİS yetkililerini eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket etmeye davet eden Sayın, şöyle devam etti: “Devleti devlet yapan içerisinde yaşayan insanların olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Biz işçiler olarak kimseden sadaka istemiyoruz, alınterimizin karşılığı olanı istiyoruz. Bizlere sadaka olarak sunulan rakamı reddediyoruz!”

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube olarak 14 Ağustos’ta aldıkları yönetim kurulu kararı ile greve gideceklerini duyuran Sayın, ilk eylemlerini Çorum’da Hitit Üniversitesi Rektörlüğü önünde gerçekleştirdiklerini aynı zamanda Karadeniz’de sekiz ilde Hitit Üniversitesi işçilerine yapılan haksız uygulamayı yapacağımız eylem, yürüyüş ve basın açıklamaları ile tüm Türkiye kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.

TÜHİS yetkililerine seslenen Sayın, “Devlete patronların, iş adamlarının ödemediği vergi ile biz işçilerin ödediği vergiyi kıyaslayacak olursak işçiler % 15 ile başlayıp % 35’i bulan dünyanın en yüksek vergisini ödemektedir. Dünyanın En düşük ücretlerine sahip çalışanlar olarak, hatırlatmak isteriz ki sizlerin maaşlarını bizlerden kesilen en yüksek vergilerlerle ödeyen biz işçilerin olduğunu da unutmamanız gerekiyor. 12 eylülün ürünü sömürü düzeni ile işçiler, yoksul halklar, çiftçiler ve emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşmakta, alım gücü gerilemekte, yaşamsal değerdeki ürünlere bile ulaşamamaktadır. Dünyada bütün değerleri üreten nasırlı eller kendi üremiş oldukları değerden payını almayı bırak, yanından bile geçemediği gerçekliği ile karşı karşıyayız.

Değerli Hitit Üniversitesi Rektörümüzün sesimizi duymasını, üniversite çalışanlarının kamu çerçeve seviyesindeki ücretlere ulaşması, TÜHİS’in yürürlük süresi oyununa işçilerin ezilmesine izin vermemesi ve biz işçilerin hakkı olanı alması için toplu iş sözleşmesine müdahale yapmasını istiyoruz. Hitit Üniversitesi’nin her karışında alınteri olan işçi arkadaşların talebi olan TÜHİS’den ayrılıp toplu sözleşmenin Hitit Üniversitesi Rektörlüğünde yapılması önerimizin değerlendirmesini arz ediyoruz.” ifadesine yer verdi.