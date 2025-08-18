Çorum Orman İşletme Müdürlüğünün de bağlı olduğu Amasya Bölge Orman Müdürü Ferdi Özer, Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyünde incelemelerde bulundu. Özer, Alpagut köyü sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. Yaz aylarında artan orman yangınları riskine dikkat çeken Özer, Alpagut'a yangınlarla etkin mücadele için büyük bir öneme sahip olan yangın havuzu yapılması için çalışma yapacakları sözünü verdi.

Ayrıca köy sakinlerinin yol taleplerini de dinleyen Özer, istek ve talepleri not etti.

Amasya Bölge Orman Müdürü Ferdi Özer'e köy ziyaretinde Osmancık Orman İlçe Müdürü Oğuzhan Aytaş ve Alpagut Orman Kooparatif Başkanı Mustafa Toz eşlik etti.