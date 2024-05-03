Meteoroloji haritayı güncelledi, 34 kent için uyarı üstüne uyarı geldi. Çorum da bu illerden biri. Sıcaklıklar düşüyor, tüm yurt için 4 gün alarm verildi. Soğuk kış havası Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve doğuda etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

34 KENT İÇİN SARI ALARM

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Osmaniye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum'un 3 Mayıs Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı.

Kentte bugün sağanak yağışlı hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 10, en yüksek hava sıcaklığı ise 16 dereceye olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Çorum'da bugün başlaması beklenen sağanak yağışların hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor. Pazar gününe kadar devam edeceği düşünülen yağışlarda vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirleri alması konusunda uyarıldı.

Çorum'da beklenen sağanak yağışlar, kentin hava durumunu önemli ölçüde etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların hafta boyunca devam edeceğini ve vatandaşların gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini belirtiyor. Özellikle dışarı çıkarken şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın ve olası su baskınlarına karşı dikkatli olun.