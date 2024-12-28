Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 22 Aralık’ta Ankaragücü ile oynanan maçla ilgili olarak iki kulübe de cezalar verdi.

Kurul, “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin gerçekleştiği Doğu Tribün D4 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle İstanbulspor maçına girişlerinin engellenmesine karar verirken, kırmızı-siyahlı kulübe ayrıca taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle 84.000 lira, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle de 20.250 lira para cezası kesti. Ahlatcı Çorum FK, önceki hafta Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçtaki disiplin ihlalleri nedeniyle tribün blok kapatma ve para cezasına çarptırılmıştı.

PFDK, Ankaragücü’ne ise taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” eylemi nedeniyle misafir tribünde yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki deplasman maçında tribüne girişlerinin engellenmesine hükmedenken, taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle 84.000 lira da para cezası kesti.

Kurul, Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcu Atakan Akkaynak’a yaptığı “ciddi faulü” nedeniyle kırmızı kart gören Ankaragücülü futbolcu Yusuf Emre Gültekin’i ise 2 resmi maçtan men cezasına çarptırdı.