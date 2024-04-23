Geçtiğimiz günlerde, Ahlatcı Çorum FK’nın antrenmanını ziyaret eden Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın tarafından maça davet edilmişti. Başkanın bu daveti üzerine Müdür Yardımcısı Hakan Gönen, Özel Eğitim Sınıfı öğretmeni Faruk Aksu ve İngilizce öğretmeni Ömer Kılıç nezaretinde öğrencilerden İpek Erbay, Berat Demir, Onurcan Korkmaz ve Mehmet Efe Öz’ün maça misafir olarak akrediteleri yapıldı. Okulun güvenlik görevlisi Ahmet Durak da kafilede yer aldı.

Özel öğrenciler, karşılaşmayı Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın locasından büyük heyecanla izlediler. Müdür Yarımcısı Hakan Gönen, kendilerini ağırlayan Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ederken, kendisini okulda ağırlamak istediklerini belirtti. Yalçın da önümüzdeki günlerde Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu’nu ziyaret edeceğini söyledi.