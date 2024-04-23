Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ahlatcı Çorum FK’yı ve 2-0 yendiği Adanaspor’u taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk etti. Maçta kırmızı kart gören Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç da “Sportmenliğe aykırı hareketi”nden dolayı tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor’u Ankara Keçiörengücü maçındaki “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle, Eyüpspor’u Boluspor maçındaki “Çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Tuzlaspor’u ise Bandırmaspor maçında 7 futbolcusunun sarı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket”ten dolayı PFDK’ya sevk etti.