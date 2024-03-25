Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren ve son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla final bileti için en iddialı takımlardan biri haline gelen Ahlatcı Çorum FK, milli aradan sonra Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle liglerde hafta sonu maç oynanmayacağından, ritmini korumak için bugün Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor’la hazırlık maçı yapacak.

20 takımlı Süper Lig’de, 36 puanla 12.sırada yer alan Yılport Samsunspor’la 1.Lig’de 45 puanla 4.sırada bulunan Ahlatcı Çorum FK arasında, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK, bugün öğleden sonra yaptığı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, iftardan sonra da Samsun’a gitti. Kırmızı-siyahlı takım, milli aranın ardından, 2 Nisan Salı günü, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.