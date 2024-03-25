Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu 4.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Çorum Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Çorum temsilcisi mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Maça iki takımda etkili başladı. Her ataktan sayı ile dönen iki takım son bölüme eşit girdi. Son bölümde üst üste sayılar bulan Trabzonspor ilk periyodu 19-15 kazandı. İkinci yarıda da iki takım denk bir mücadele ortaya koymasına rağmen üçlük sayılarda isabet oranı fazla olan Trabzonspor bu periyodu da 14-11 kazanarak ilk yarıyı 33-26 önde kapattı. İkinci yarıda rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlanan Çorum'un dev adamları üçüncü periyodu 25-20, dördüncü periyodu da 17-13 kaybederek maçtan 75-59 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum Belediyespor puanını 4'e yükseltti.

Editör: RIFAT KARA