Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 37.hafta maçında konuk edeceği Şanlıurfaspor’la tarihinde 9’uncu kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Ahlatcı Çorum FK’nın galibiyetlerde 2-1 üstünlüğü bulunurken, son 5 maç da berabere bitti.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor’la bugüne kadar tamamı lig olmak üzere 8 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Ahlatcı Çorum FK, 1’ini ise Şanlıurfaspor kazanırken, 5 karşılaşma berabere bitti.

ÇORUM’DA B1 GALİBİYET 2 BERABERLİK

İki takım, Çorum’da 3 kez karşılaşırken, Ahlatcı Çorum FK 2020-2021 sezonunun 14.hafta maçını 5-1 kazandı. Bu skor, iki takım arasındaki en gollü maç olarak da kayıtlara geçti. 2022-2023 sezonunun 20.haftası ve bu sezonun 18.haftasındaki maçlar ise 0-0 bitti.

2019-2020 Sezonunun 29.haftasında Çorum’da oynanması gereken maç, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine iptal edildi.

URFA’DA 1 GALİBİYET 3 BERABERLİK

İki takım, Şanlıurfa’da ise 5 kez karşılaştı. Ahlatcı Çorum FK, 2019-2020 sezonunun 12.haftasında oynanan ve iki takım arasındaki ilk karşılaşma da olan maçı 2-0 kazanırken, 2020-2021 sezonunun 33.haftasında oynanan maçı ise Şanlıurfaspor 1-0 kazandı. Bu galibiyet, Urfa ekibinin Çorum temsilcisine karşı aldığı ve tek galibiyet durumunda.

İki takım arasında, 2022-2023 sezonunun 1.haftasındaki maç 0-0, 2023-2024 sezonunun 16.hafta maçı 1-1, bu sezonun ise 18.hafta maçı 0-0 bitti.