Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta İstanbul bölgesi a klasman hakemlerinden Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Filiz’in yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Gökmen Baltacı ve Kürşathan Akın yapacak. Tekirdağ bölgesinden Levent Buğra Vartemel de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mustafa Kürşad Filiz daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda, 2018-2019 Sezonunun 3.Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında Kocaelispor’u deplasmanda 3-0 yenerken, 2019-2020 Sezonunun 9.hafta maçında ise sahasında Tarsus İdmanyurdu ile 0-0 berabere kaldı.

ADANA 3 MAÇTA 1 PUAN ALDI

Filiz, Adanaspor’un ise bugüne kadar 3 maçını yönetti. Turuncu-beyazlı ekip deplasmanda oynadığı bu maçlarda 1 galibiyet 2 yenilgi alırken, 2020-2021 Sezonunda deplasmanda Akhisarspor’u 1-0 yenerken, 2018-2019 sezonunda Balıkesirspor’a 1-0, 2021-2022 sezonunda ise Keçiörengücü’ne 2-0 yenildi.