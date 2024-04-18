Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Bocce Petank İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu Bocce Sahası'nda gerçekleşen il birinciliğine 9 okuldan 45 sporcu katılım sağladı. Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu şampiyon olurken, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ikinci, İnalözü Ortaokulu üçüncü, Sungurlu Şehit Bayram Kesekler Ortaokulu ise dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise birincilik kürsüsüne küçüklerde olduğu gibi yine Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu çıktı. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikinci olurken, Sungurlu Şehit Bayram Kesekler Ortaokulu üçüncü, Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA