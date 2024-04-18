Okullararası düzenlenen Mental 3x3 Basketbol İl Birinciliği sona erdi. Yıldız ve genç olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen il birinciliğine yıldızlarda 2, gençlerde 2 olmak üzere toplam 4 okul katıldı. Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde ilk maç yıldızlar kategorisinde Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ile Gazipaşa Ortaokulu arasında oynandı. Renkli görüntülere sahne olan maçı Sultan Abdulhamit Han 2-1 kazanarak şampiyon oldu.



Aynı salonda günün ikinci maçı ise gençler kategorisinde Anadolu Özel Eğitim Meslek Yüksek Okulu ile Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynandı. Bu maçı da Anadolu Özel Eğitim 8-2 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.