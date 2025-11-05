İl Milli Eğitim Müdürlüğü, köklü Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan “Ahilik” değerlerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla anlamlı bir yarışma başlattı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği yarışmada, “Dürüstlük, yardımlaşma, emeğe saygı ve toplumsal adalet” gibi ahilik ilkelerinin, modern meslekler ve teknolojik üretim süreçleriyle harmanlanarak resimlerle anlatılması hedefleniyor. Yarışma kapsamında öğrenciler, kendi okullarında oluşturulacak yürütme kurullarına hazırladıkları eserleri 5 Aralık 2025 tarihine kadar teslim edecek. İl düzeyinde seçilen en başarılı çalışmalar, “Bakanlık Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilecek.

Dereceye giren öğrenciler, 25 Aralık 2025’te Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde ödüllerine kavuşacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarışmanın amacının gençlere hem sanat sevgisi kazandırmak hem de köklü ahilik kültürünü günümüz meslek anlayışıyla birleştirerek geleceğe taşımak olduğunu belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi