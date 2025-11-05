Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilimizde öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Çağlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Çağlar onlara çeşitli hediyeler de verdi. Çağlar, “Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak adına düzenlenen bu tür yarışmalar büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyorum” dedikten sonra Ada Acar, Ela Erbaş, Asel Gündüz, İnci Kolaç, Aslı Gönül Yakar, Melisa Hazal Bolat, Elif Nur Kuyulu, Ada Güçlü ve Eda Yıldırım isimli öğrencilere hediyelerini dağıttı.

Muhabir: Haber Merkezi