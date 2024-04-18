Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü Adanaspor’la sahasında oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 31.hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, saat 12.00’de ısınma ile başlayan antrenman 2 grup halinde kalesiz oyunla devam etti. Sakatlığı geçen Thomas’ın takımla birlikte çalıştığı antrenman yarı sahada oyunla sona erdi.
Kırmızı-silahlı takım hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Editör: HABER MERKEZİ