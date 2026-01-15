Genel kurul toplantısına Çorum Esnaf Odası Başkanı Recep Gür, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu, Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Osman Top, Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit ve çok sayıda davetli katıldı.

Kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından faaliyet raporu ile gelir-gider raporları okundu. Tek liste ile gidilen kongrede kullanılan 71 oyun tamamını alan mevcut başkan Abdurrahman Uysal, 5’inci dönem için yeniden İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Esnaf Odası Başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan Uysal kendilerine gösterilen güvene teşekkür ederek, bu güveni boşa çıkarmamak adına çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Kongreye katılan üyelere ve misafirlere teşekkür eden Uysal yeni dönemin İskilip esnafına hayırlı olmasını diledi.

Buna göre Uysal başkanlığındaki oda yönetimi Mehmet Öztürk, Ecevit Göknar, Şeref Gökçe, Şükrü Saka, Mürsel Bütüner ve Hasan Korkmaz’dan oluşurken; Denetim Kurulu’na ise Ali İpek, Ali İnce ve Ahmet Can Gökçe seçildi.