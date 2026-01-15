Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Osman Vargeloğlu, teşkilatların inanç ve azimle yoluna devam ettiğini vurgulayarak; “Allah’ın izniyle nice az topluluklar, çok topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. İnancımız tam, kararlılığımız nettir. Yolumuz Milli Görüş yoludur. Bu kutlu yürüyüşte Erbakan’la birlikteyiz. Erbakan’la güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Eğitim toplantılarının teşkilatların bilinçlenmesi ve sahadaki çalışmaların daha etkin yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Vargeloğlu, Yeniden Refah Partisi’nin ülke genelinde olduğu gibi ilçede de güçlü bir teşkilat yapısıyla çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Muhabir: SELDA FINDIK